​Капелло вспомнил Кальчополи, говоря о снятии очков с «Ювентуса»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о снятии с «Ювентуса» 15 очков за финансовые махинации клуба. Итальянец провёл параллель с Кальчополи – в средине нулевых годов «старую синьору» лишили двух чемпионств в результате коррупционного скандала.

«То, что они чувствуют, - это гнев. Футболисты посмотрят в таблицу и спросят: «При чём тут мы?» Точно так же мой «Ювентус» выиграл чемпионство, зарабатывая очки на поле, но потом…» - сказал Капелло в интервью для Tuttosport.

На текущий момент «Ювентус» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.