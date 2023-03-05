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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло вспомнил Кальчополи, говоря о снятии очков с «Ювентуса»

05 Марта 2023 • 18:16 Комментировать
Рома
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Ювентус
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Через 3 ч. 53 мин.

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о снятии с «Ювентуса» 15 очков за финансовые махинации клуба. Итальянец провёл параллель с Кальчополи – в средине нулевых годов «старую синьору» лишили двух чемпионств в результате коррупционного скандала.

«То, что они чувствуют, - это гнев. Футболисты посмотрят в таблицу и спросят: «При чём тут мы?» Точно так же мой «Ювентус» выиграл чемпионство, зарабатывая очки на поле, но потом…» - сказал Капелло в интервью для Tuttosport.

На текущий момент «Ювентус» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Рома Фабио Капелло Ювентус
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РОМА ЮВЕНТУС
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