Погба может выйти в старте в ближайшем матче «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба почти набрал оптимальную форму.

29-летний игрок пополнил ряды туринского клуба прошлым летом, но сыграл свой первый матч после возвращения совсем недавно – 28 февраля, когда «бьянконери» встречались с «Торино». Француз вышел на замену на 68-й минуте и помог команде вырвать победу в дерби (4:2). Как утверждает инсайдер Джанлука ди Марцио, сейчас физическое состояние Погба оценивается как близкое к оптимальному. Хавбек может выйти в старте уже в предстоящем матче против «Ромы», который состоится 5 марта.

Напомним, что до возвращения в «Ювентус» Поль Погба выступал за «Манчестер Юнайтед».