Пальюка: «Интер» плохо сыграл с «Ювентусом»

В тринадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Интер» потерпел уже пятое поражение в сезоне - он проиграл туринскому «Ювентусу», пропустив два гола во второй половине встречи. Бывший вратарь миланского клуба Джанлука Пальюка, блиставший в его составе в 90-е годы прошлого столетия, считает, что команда провела плохой матч.

- Это, конечно же, плохой матч. Само по себе поражение от «Ювентуса» не страшно, но у команды уже пять поражений в тринадцати матчах. Это уже больше, чем за весь прошлый сезон. Так за Скудетто бороться будет трудно. Одиннадцать очков отставания - это уже много, - цитирует слова Пальюки fcinter1908.it.