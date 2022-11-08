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Чемпионат Италии. Серия А

Страмаччони назвал главные проблему «Интера»

08 Ноября 2022 • 04:27 Комментировать
Ювентус
2:0
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» неровно выступает в чемпионате Италии - команда проиграла уже пять матчей из тринадцати, что вряд ли стоит называть удовлетворительным результатом для команды, намеренной вернуть себе чемпионский титул. Бывший наставник «Интера» Андреа Страмаччони прокомментировал ситуацию, обозначив главную проблему «змей».

- Проблема «Интера» в том, что в команде нет персоналий, больших игроков. «Интер» проиграл всем прямым конкурентам, а для команды, которая претендует на титул, это большая проблема. Еще одна проблема - много пропускают в выездных матчах, - цитирует Страмаччони ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андреа Страмаччони
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