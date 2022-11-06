Роберто Карлос сравнил Лаутаро Мартинеса с Филиппо Индзаги

Бывший футболист миланского «Интера», а также мадридского «Реала» и бразильской сборной Роберто Карлос высоко ценит аргентинского форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Ему нравятся эффективность и простота действий Лаутаро, он видит в ней много параллелей со своим современником - итальянским нападающим Филиппо Индзаги.

- Лаутар Мартинес - отличный центрфорвард. Он мне очень напоминает Филиппо Индзаги, брата наставника «Интера». Такой же прямолинейный и везучий на голы. Вроде находится в тени, а потом берет и решает исход матча, - цитирует Роберто Карлоса La Gazzetta Dello Sport.