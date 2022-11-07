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Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян: «Главная проблема «Интера» в матче с «Ювентусом» – слабая реализация»

07 Ноября 2022 • 02:31 Комментировать
Ювентус
2:0
Интер Милан
окончен

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» (0:2).

«Упущенные моменты дорого нам обошлись – мы растранжирили всё, что создали, и пропустили два гола, которые не должны были пропускать. Но таков футбол.

Уверен, у нас отличная команда, но теперь нам придётся исправлять непростую ситуацию, в которую мы сами себя загнали. Думаю, во второй половине сезона мы выступим успешнее и сможем выиграть те матчи, которые обязаны выиграть», – сказал в интервью Rai Sport Мхитарян.

Уступив в Турине, «Интер» оказался на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, пропустив вперёд «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Генрих Мхитарян
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