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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Канио надоели отговорки Симоне Индзаги

07 Ноября 2022 • 03:24 Комментировать
Ювентус
2:0
Интер Милан
окончен

В последнем матче тринадцатого тура итальянского чемпионата «Интер» съездил в гости в Турин и потерпел там уже пятое поражение в текущем сезоне, пропустив два безответных мяча от «Ювентуса». После матча наставник «Интера» Симоне Индзаги попробовал поискать оправдания поражению, однако это не понравилось бывшему футболисту Паоло ди Канио:

- За два года Симоне Индзаги так и не научился должным образом общаться с прессой. Нельзя оправдывать неудачи словами «мы сыграли самые сложные матчи в гостях», потому что чемпионат не состоит только из гостевых матчей. Надо говорить о том, что ты создал на поле, что мог создать, и так далее, - цитирует ди Канио fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Паоло Ди Канио Пауло ди Канио
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