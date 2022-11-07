Ди Канио надоели отговорки Симоне Индзаги

В последнем матче тринадцатого тура итальянского чемпионата «Интер» съездил в гости в Турин и потерпел там уже пятое поражение в текущем сезоне, пропустив два безответных мяча от «Ювентуса». После матча наставник «Интера» Симоне Индзаги попробовал поискать оправдания поражению, однако это не понравилось бывшему футболисту Паоло ди Канио:

- За два года Симоне Индзаги так и не научился должным образом общаться с прессой. Нельзя оправдывать неудачи словами «мы сыграли самые сложные матчи в гостях», потому что чемпионат не состоит только из гостевых матчей. Надо говорить о том, что ты создал на поле, что мог создать, и так далее, - цитирует ди Канио fcinter1908.it.