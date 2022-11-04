Аллегри считает «Интер» самой сильной командой в Италии

Главным матчем тринадцатого тура итальянского чемпионата Серии А будет встреча «Ювентуса» и «Интера», и главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, как всегда, перед игрой «стелет солому» - он высказался в том духе, что «Интер», дескать, является самой сильной командой чемпионата.

- «Интер» все еще самый сильный в Серии А. Мы должны попробовать сыграть с ними иначе, чем с «ПСЖ». Мы хорошо сыграли с Парижем, но не можем быть довольны результатом. В марте у нас снова будут сильные соперники, нам нужно подойти к ним с должной мотивацией и злостью, - цитирует слова Аллегри calcionapoli1926.it.