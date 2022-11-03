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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио: «Если будем так играть и далее, вскоре вернёмся к победам»

03 Ноября 2022 • 05:39 Комментировать
Ювентус
1:2
ПСЖ
окончен

Туринский «Ювентус» завершил выступления в Лиге чемпионов на групповом этапе, потерпев пять поражений. Последнее из них случилось в матче против «ПСЖ» - бывшего клуба Адриена Рабио. Французской полузащитник туринского клуба, тем не менее, считает, что его команда хорошо выступила в прошедшей игре.

- Мы показали, что можем возрождаться, против «ПСЖ» мы провели отличный матч, и, если будем играть так и дальше, то вернемся к победам, - считает Рабио, слова которого цитирует fcinter1908.it.

В эти выходные «Ювентусу» предстоит домашний матч в рамках итальянского чемпионата против набравшего ход «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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