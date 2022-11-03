Рабио: «Если будем так играть и далее, вскоре вернёмся к победам»

Туринский «Ювентус» завершил выступления в Лиге чемпионов на групповом этапе, потерпев пять поражений. Последнее из них случилось в матче против «ПСЖ» - бывшего клуба Адриена Рабио. Французской полузащитник туринского клуба, тем не менее, считает, что его команда хорошо выступила в прошедшей игре.

- Мы показали, что можем возрождаться, против «ПСЖ» мы провели отличный матч, и, если будем играть так и дальше, то вернемся к победам, - считает Рабио, слова которого цитирует fcinter1908.it.

В эти выходные «Ювентусу» предстоит домашний матч в рамках итальянского чемпионата против набравшего ход «Интера».