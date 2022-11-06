Барцальи не видит фаворита в матче «Ювентуса» с «Интером»

Последним матчем тринадцатого тура итальянского чемпионата станет встреча «Ювентуса» с «Интером», и бывший футболист туринского клуба Андреа Барцальи поделился своим мнением о предстоящем поединке. Он считает, что фаворита в матче нет, несмотря на то, что «Интер» сейчас выглядит несколько лучше.

- Не вижу фаворита. Думаю, Влахович станет фундаментальным игроком в этом матче для команды Аллегри, он построит игру под него. Но боюсь, что слабым местом команды Аллегр может стать ее предсказуемость. Думаю, основное сражение будет в центре поля, кто его захватит, тот и выиграет, - заявил Барцальи в интервью телеканалу DAZN.