Голы Рабио и Фаджоли позволили «Ювентусу» одолеть «Интер» в «Дерби Италии»

«Ювентус» смог уверенно одолеть миланский «Интер» со счетом 2:0. Голы на свой счет в этом матче записали Рабио и Фаджоли.

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1:0. Гол Адриана Рабьо (видео). Чемпионат Италии. Футбол Удар Чалханоглу под перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол Дюмфрис не забил из убойной позиции (видео). Чемпионат Италии. Футбол Джеко опасно бьет головой (видео). Чемпионат Италии. Футбол Удар в падении Бремера (видео). Чемпионат Италии. Футбол Опасный удар Мартинеса (видео). Чемпионат Италии. Футбол Large modal ×

Футболисты «Ювентуса» проваливаются по всем фронтам в нынешнем сезоне. В национальном первенстве туринцы серьезно отстали от лидирующей группы, отпустив от себя «Наполи», так что коллективу Массимилиано Аллегри вряд ли удастся побороться за Скудетто. Сейчас пробиться в четверку – задача №1 для «старой синьоры», учитывая тот факт, что пройдено уже треть дистанции. На неделе «Ювентус» уступил в очередном матче ЛЧ «ПСЖ» на своем поле (1:2). В результате команда пришла к финишу третьей в своей группе, и будет играть в плей-офф Лиги Европы весной.

«Интер» начал сезон намного увереннее, чем его сегодняшний оппонент, однако команда столкнулась с серьезными сложностями. Коллектив Индзаги в сентябре испытал большие трудности и потрясения. В частности, команда проиграла в дерби «Милану», а также уступила в очных встречах «Роме» и «Удинезе», потеряв огромное количество очков. Перед туром «нерадзурри» шли на шестой строчке в турнирной таблице, серьезно отставая от лидера. В ЛЧ на неделе «Интер» проиграл «Баварии» в гостях (0:2), но ранее обеспечил себе участие в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света.

Футболисты «Интера» начали встречу в Турине активно. Команде удалось серьезно прижать соперника к воротам, и уже на 5-й минуте игры создать первый опасный момент. Причем классно разыграли комбинацию игроки «Интера». Джеко сбрасывал сферу на Мартинеса, а тот пробил сходу в правый угол, но в цель не попал. Как будто получив пощечину, «старая синьора» на некоторое время вернулась в игру. Она отодвинула игру от своих ворот и смогла провести несколько неплохих атак на ворота «нерадзурри». Впрочем, такая стратегия не принесла успеха.

В середине первого тайма туринцы вспомнили об атаке. После подачи от Куадрадо дальнюю правую стойку замыкал в падении Бремер, который попал в сетку ворот соперника, но с внешней стороны, оставив массу вопросов к обороне обороняющегося коллектива. На исходе получаса игры туринцы упустили наиболее опасный момент в матче. Дюмфрис в ходе атаки «Интера» получил мяч на правом краю штрафной. Нанес он удар в ближний угол, но смог среагировать в рамке Щесны, который спокойно поймал мяч в свои перчатки. Под конец игрового отрезка все тот же Дюфрис после скидки от Бареллы расстреливал ворота «Ювентуса» с 11-метровой отметки, но послал мяч он выше ворот, подведя черту под результатом игры после первого тайма – 0:0.

В перерыве в составе соперников замен не произошло. «Интер» продолжил гнуть свою линию и создавать угрозы у ворот соперника. Тут и Димарко проверил реакцию Щесны в воротах, и расчехлил свою пушку Чалханоглу, но все тот же Войцех шикарно сработал в рамке, отбив мяч на угловой. И при таком преимуществе было странно увидеть то, что туринцы вышли в матче вперед. Удалось хозяевам провести контратаку по левому краю. Костич прострелил мяч в центр, а Рабио просто замкнул это наступление, выведя свой коллектив вперед – 1:0.

После 10-ти минут второго тайма Чалханоглу получил от рефери карточку желтого цвета, сорвав атаку соперника, а немного погодя «Ювентус» забил второй мяч. После подачи Костича от угла поля атаку своего коллектива замкнул Данило, сыгравший по снаряду коленом в ворота. Рефери прибегнул к помощи «ВАР» и узнал, что перед ударом Данило коснулся мяча рукой, а потому гол был отменен.

В середине второго тайма Шкриньяр получил от рефери «горчичник», а на поле появились в составе «Интера» Корреа и Госенс, в то время, как состав «Ювентуса» освежил Кьеза. На 76-й минуте встречи Лаутаро Мартинес вырвался на свидание с соперников, после чего с правого края штрафной пробивал в ближний угол, но смог свой коллектив спасти Щесны, сыгравший ногами в рамке. Через минуту уже «старая синьора» неслась в атаку, и Костич с левого края штрафной нанес удар в дальний угол, и мяч угодил в штангу, вылетев в поле.

Под занавес матча Данило получил желтую карточку за срыв атаки, а Ди Мария и Дармиан вышли на футбольное поле. Соскучившийся по большому футболу Анхель провел контратаку своей команды по центру. Отдал он пас на Костича, который выполнил передачу в центр, и там, оказавшись без опеки, пробил по воротам оппонента Фаджоли. Рикошетом от ноги Госенса мяч залетел в ворота, а финальный свисток рефери установил победу «Ювентуса» со счетом 2:0.