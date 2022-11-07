Голы Рабио и Фаджоли позволили «Ювентусу» одолеть «Интер» в «Дерби Италии»

«Ювентус» смог уверенно одолеть миланский «Интер» со счетом 2:0. Голы на свой счет в этом матче записали Рабио и Фаджоли.
|(1:0) Рабио Адриен52'
|(2:0) Фаджоли Николо85'
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Футболисты «Ювентуса» проваливаются по всем фронтам в нынешнем сезоне. В национальном первенстве туринцы серьезно отстали от лидирующей группы, отпустив от себя «Наполи», так что коллективу Массимилиано Аллегри вряд ли удастся побороться за Скудетто. Сейчас пробиться в четверку – задача №1 для «старой синьоры», учитывая тот факт, что пройдено уже треть дистанции. На неделе «Ювентус» уступил в очередном матче ЛЧ «ПСЖ» на своем поле (1:2). В результате команда пришла к финишу третьей в своей группе, и будет играть в плей-офф Лиги Европы весной.
«Интер» начал сезон намного увереннее, чем его сегодняшний оппонент, однако команда столкнулась с серьезными сложностями. Коллектив Индзаги в сентябре испытал большие трудности и потрясения. В частности, команда проиграла в дерби «Милану», а также уступила в очных встречах «Роме» и «Удинезе», потеряв огромное количество очков. Перед туром «нерадзурри» шли на шестой строчке в турнирной таблице, серьезно отставая от лидера. В ЛЧ на неделе «Интер» проиграл «Баварии» в гостях (0:2), но ранее обеспечил себе участие в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света.
Футболисты «Интера» начали встречу в Турине активно. Команде удалось серьезно прижать соперника к воротам, и уже на 5-й минуте игры создать первый опасный момент. Причем классно разыграли комбинацию игроки «Интера». Джеко сбрасывал сферу на Мартинеса, а тот пробил сходу в правый угол, но в цель не попал. Как будто получив пощечину, «старая синьора» на некоторое время вернулась в игру. Она отодвинула игру от своих ворот и смогла провести несколько неплохих атак на ворота «нерадзурри». Впрочем, такая стратегия не принесла успеха.
В середине первого тайма туринцы вспомнили об атаке. После подачи от Куадрадо дальнюю правую стойку замыкал в падении Бремер, который попал в сетку ворот соперника, но с внешней стороны, оставив массу вопросов к обороне обороняющегося коллектива. На исходе получаса игры туринцы упустили наиболее опасный момент в матче. Дюмфрис в ходе атаки «Интера» получил мяч на правом краю штрафной. Нанес он удар в ближний угол, но смог среагировать в рамке Щесны, который спокойно поймал мяч в свои перчатки. Под конец игрового отрезка все тот же Дюфрис после скидки от Бареллы расстреливал ворота «Ювентуса» с 11-метровой отметки, но послал мяч он выше ворот, подведя черту под результатом игры после первого тайма – 0:0.
В перерыве в составе соперников замен не произошло. «Интер» продолжил гнуть свою линию и создавать угрозы у ворот соперника. Тут и Димарко проверил реакцию Щесны в воротах, и расчехлил свою пушку Чалханоглу, но все тот же Войцех шикарно сработал в рамке, отбив мяч на угловой. И при таком преимуществе было странно увидеть то, что туринцы вышли в матче вперед. Удалось хозяевам провести контратаку по левому краю. Костич прострелил мяч в центр, а Рабио просто замкнул это наступление, выведя свой коллектив вперед – 1:0.
После 10-ти минут второго тайма Чалханоглу получил от рефери карточку желтого цвета, сорвав атаку соперника, а немного погодя «Ювентус» забил второй мяч. После подачи Костича от угла поля атаку своего коллектива замкнул Данило, сыгравший по снаряду коленом в ворота. Рефери прибегнул к помощи «ВАР» и узнал, что перед ударом Данило коснулся мяча рукой, а потому гол был отменен.
В середине второго тайма Шкриньяр получил от рефери «горчичник», а на поле появились в составе «Интера» Корреа и Госенс, в то время, как состав «Ювентуса» освежил Кьеза. На 76-й минуте встречи Лаутаро Мартинес вырвался на свидание с соперников, после чего с правого края штрафной пробивал в ближний угол, но смог свой коллектив спасти Щесны, сыгравший ногами в рамке. Через минуту уже «старая синьора» неслась в атаку, и Костич с левого края штрафной нанес удар в дальний угол, и мяч угодил в штангу, вылетев в поле.
Под занавес матча Данило получил желтую карточку за срыв атаки, а Ди Мария и Дармиан вышли на футбольное поле. Соскучившийся по большому футболу Анхель провел контратаку своей команды по центру. Отдал он пас на Костича, который выполнил передачу в центр, и там, оказавшись без опеки, пробил по воротам оппонента Фаджоли. Рикошетом от ноги Госенса мяч залетел в ворота, а финальный свисток рефери установил победу «Ювентуса» со счетом 2:0.
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