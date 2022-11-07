Бремер: «Нам нужно время»

В последнем матче тринадцатого тура итальянского чемпионата «Интер» съездил в гости в Турин и потерпел там уже пятое поражение в текущем сезоне, пропустив два безответных мяча от «Ювентуса». События матча прокомментировал защитник туринского клуба Глейсон Бремер.

- Это был важный матч в конце непростой недели. Я не был уверен, что смогу сыграть, но попросил тренера поставить меня на матч. Команде нужно время, чтобы добиться поставленных целей, - цитирует слова Бремера fcinter1908.it.

В следующем туре «Интер» примет дома «Болонью», которая, заметим, выиграла три последних матча.