Индзаги – о поражении «Интера» от «Ювентуса»: «Счёт явно не по игре»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги сомневается в закономерности исхода матча против «Ювентуса».

Команда Массимилиано Аллегри отпраздновала победу со счётом 2:0, поразив ворота на 52-й и 84-й минутах.

«Мы хорошо провели первый тайм. Играя так на этом стадионе, нельзя позволять себе уходить на перерыв без забитых голов – вот о чём мы сожалеем. Второй тайм тоже начался хорошо, но вскоре они убежали в контратаку и забили. Мы немного растерялись, однако могли сравнять счёт, но вместо этого снова пропустили. Болезненное поражение в важном матче.

Возможно, в прошлом сезоне наша победа над «Ювентусом» была нелогичной, сегодня счёт тоже явно не по игре. Всё решают мелкие детали», – заявил наставник «нерадзурри».