Щесны: «Мы можем выиграть у «Интера»

Польский голкипер Войцех Щесны считает, что туринский «Ювентус» может отыграться за все последние неудачи в матче тринадцатого тура итальянского чемпионата Серии А, в котором туринцы примут в домашнем матче миланский «Интер».

- В Лиге чемпионов мы, к сожалению, сыграли без должного характера и отношения, без привычного для «Ювентуса» менталитета. В чемпионате наши дела идут получше, сейчас, с возвращением Кьезы, мы будем стараться выиграть у «Интера», - цитирует слова Щесны ITASportPress.

Матч между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» состоится шестого ноября, в воскресенье.