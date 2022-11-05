Манджукич поддержал Аллегри

Бывший нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич высказался о выступлениях «старой синьоры» в нынешнем сезоне.
Хорватский футболист поддержал наставника туринцев Массимилиано Аллегри, отметив, что для построения сильной команды необходимо больше времени.
«Ювентус» потерял нескольких лидеров, ключевых игроков, парней, которые знали, как побеждать. Я не думаю, что результаты полностью зависят от Аллегри. Он зарекомендовал себя как отличный тренер. Вы не станете Кьеллини за две игры, даже если у вас есть талант», — цитирует Манджукича La Gazzetta dello Sport.Напомним, что после 12 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Ювентус» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка. Также команде Аллегри не удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
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