Манджукич поддержал Аллегри

Бывший нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич высказался о выступлениях «старой синьоры» в нынешнем сезоне.

Хорватский футболист поддержал наставника туринцев Массимилиано Аллегри, отметив, что для построения сильной команды необходимо больше времени.

«Ювентус» потерял нескольких лидеров, ключевых игроков, парней, которые знали, как побеждать. Я не думаю, что результаты полностью зависят от Аллегри. Он зарекомендовал себя как отличный тренер. Вы не станете Кьеллини за две игры, даже если у вас есть талант», — цитирует Манджукича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что после 12 туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Ювентус» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка. Также команде Аллегри не удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов.