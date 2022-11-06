Аллегри объяснил решение не включать Влаховича в заявку на матч с «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии нападающего Душана Влаховича.

Сербский футболист пропускает принципиальный поединок Серии А против «Интера» из-за проблем с бедром.

«К большому сожалению, Влахович уже неделю чувствует себя не очень хорошо. Он пытался восстановиться к матчу, но боли не оставили его, и я решил, что сегодня нам лучше обойтись без него даже на скамейке запасных», – сказал в предматчевом интервью DAZN рулевой «бьянконери».

Именно Душан Влахович является лучшим бомбардиром «Ювентуса» в нынешнем розыгрыше Серии А – шесть забитых голов.