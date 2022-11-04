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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет продлить контракт Джеко слухи

04 Ноября 2022 • 20:55 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
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06.11 22:45

Руководство миланского «Интера» намерено сохранить в своих рядах боснийского нападающего Эдина Джеко.

По информации Calciomercato, боссы «нерадзурри» готовы пролонгировать сделку с форвардом, которая заканчивается после этого сезона, ещё на один год. Напомним, что Эдин выступает в футболке «Интера» с прошлого сезона.

В текущей кампании он провёл на поле 18 матчей в составе итальянского гранда в рамках всех состязаний, забив в них шесть мячей при трёх результативных передачах. Трансферная стоимость Джеко составляет четыре миллиона евро.
 

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Интер Милан Эдин Джеко
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