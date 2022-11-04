Руководство миланского «Интера» намерено сохранить в своих рядах боснийского нападающего Эдина Джеко.

По информации Calciomercato, боссы «нерадзурри» готовы пролонгировать сделку с форвардом, которая заканчивается после этого сезона, ещё на один год. Напомним, что Эдин выступает в футболке «Интера» с прошлого сезона.

В текущей кампании он провёл на поле 18 матчей в составе итальянского гранда в рамках всех состязаний, забив в них шесть мячей при трёх результативных передачах. Трансферная стоимость Джеко составляет четыре миллиона евро.

