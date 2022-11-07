Бергоми: «Интер» плох с закрытыми командами»

В последнем матче тринадцатого тура итальянского чемпионата «Интер» съездил в гости в Турин и потерпел там уже пятое поражение в текущем сезоне, пропустив два безответных мяча от «Ювентуса». События матча прокомментировал бывший защитник миланского клуба Джузеппе Бергоми.

- В первом тайме «Интер» смотрелся неплохо, местами даже лучше, чем соперник. Но пропустили гол после углового. «Интер» проиграл пять матчей, много пропустил - лишь пять команд пропустили больше. Считаю, что у «Интера» большие проблемы с командами, которые играют в закрытой манере, штурмовать эшелонированную оборону у «Интера» не получается, - цитирует Бергоми fcinter1908.it.

В следующем туре «Интер» примет дома «Болонью», которая, заметим, выиграла три последних матча.