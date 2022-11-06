Манджукич верит в возможность ренессанса «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» не радует своих поклонников - мало того, что в чемпионате дела идут далеко не лучшим образом, так и в Лиге чемпионов команда попросту опозорилась, набрав лишь три очка в шести матчах группы. Тем не менее, бывший нападающий клуба Марио Манджукич верит в то, что ренессанс, то есть возрождение, возможен.

- Со стороны трудно судить о проблемах команды. Любое доминирование рано или поздно заканчивается. Они потеряли важных игроков, которые знали, как надо побеждать. Один матч сыграть хорошо можно, но вот выступать стабильно намного сложнее. Тем не менее, «Ювентус» остается качественной командой, - цитирует Манджукича La Gazzetta Dello Sport.