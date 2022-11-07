Рабио: «Ювентус» успешно преодолел трудности»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался после победы над «Интером» в матче Серии А (2:0).

Француз стал автором одного из голов, выведя команду вперёд на 52-й минуте. «Ювентус» выиграл четвёртый кряду поединок чемпионата Италии.

«Мы уверены в себе и решительны. В этом сезоне у нас были трудности, но мы успешно их преодолели. Сегодня мы провели отличную игру.

В прессе много говорят о том, что футболисты не хотят играть перед чемпионатом мира из-за боязни травм, но это неправда – все хотят играть и побеждать, мы полностью сосредоточены на «Ювентусе», – отметил хавбек в послематчевом интервью.