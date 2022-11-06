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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта ответил на слова Аллегри о силе «Интера»

06 Ноября 2022 • 22:46 Комментировать
Ювентус
0:0
Интер Милан
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта отреагировал на недавнее заявление наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Напомним, что в преддверии встречи «Ювентуса» и «Интера» Аллегри сказал, что считает «нерадзурри» сильнейшей командой Серии А и главным претендентом на Скудетто.

«Аллегри – опытный и умный тренер. Я не думаю, что своими словами он хотел усилить давление на «Интер», но таким образом он определённо собирался зарядить своих игроков. Мы знаем, что «Ювентус» – сильный соперник, у которого, как и у нас, в этом сезоне были некоторые трудности», – рассказал в предматчевом интервью DAZN Маротта.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Джузеппе Маротта Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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