Маротта ответил на слова Аллегри о силе «Интера»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта отреагировал на недавнее заявление наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Напомним, что в преддверии встречи «Ювентуса» и «Интера» Аллегри сказал, что считает «нерадзурри» сильнейшей командой Серии А и главным претендентом на Скудетто.

«Аллегри – опытный и умный тренер. Я не думаю, что своими словами он хотел усилить давление на «Интер», но таким образом он определённо собирался зарядить своих игроков. Мы знаем, что «Ювентус» – сильный соперник, у которого, как и у нас, в этом сезоне были некоторые трудности», – рассказал в предматчевом интервью DAZN Маротта.