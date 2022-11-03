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Чемпионат Германии. Бундеслига

Три клуба Бундеслиги готовы арендовать Госенса у «Интера»

03 Ноября 2022 • 22:59 Комментировать
Боруссия М
...
Штуттгарт
1 2.07 X 3.90 2 3.20
Через 21 ч. 28 мин.

Левый защитник «Интера» Робин Госенс может переехать в Германию уже в январе.

Помимо леверкузенского «Байера», проявляющего интерес к 28-летнему игроку с лета, в подписании заинтересованы мёнхенгладбахская «Боруссия» и франкфуртский «Айнтрахт», докладывает издание Kicker. Все три клуба могут предложить «Интеру» вариант с арендой, предусматривающий возможность последующего выкупа.

В текущем сезоне Робин Госенс отыграл 15 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, всего четыре раза выйдя в стартовом составе. На счету немецкого футболиста один забитый мяч. Трансферная стоимость латераля, согласно Transfermarkt, составляет 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Робин Госенс Трансферы футбола - зима 2023
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БОРУССИЯ М ШТУТТГАРТ
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