Три клуба Бундеслиги готовы арендовать Госенса у «Интера»

Левый защитник «Интера» Робин Госенс может переехать в Германию уже в январе.

Помимо леверкузенского «Байера», проявляющего интерес к 28-летнему игроку с лета, в подписании заинтересованы мёнхенгладбахская «Боруссия» и франкфуртский «Айнтрахт», докладывает издание Kicker. Все три клуба могут предложить «Интеру» вариант с арендой, предусматривающий возможность последующего выкупа.

В текущем сезоне Робин Госенс отыграл 15 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, всего четыре раза выйдя в стартовом составе. На счету немецкого футболиста один забитый мяч. Трансферная стоимость латераля, согласно Transfermarkt, составляет 22 млн евро.