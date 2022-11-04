Брозович залечил травму и может сыграть с «Ювентусом»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович готов вернуться на поле в скором времени.

Из-за травмы хорват пропустил весь октябрь и недавнюю игру Лиги чемпионов против «Баварии». По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, Брозович тренируется в общей группе и сможет принять участие в предстоящем матче Серии А против «Ювентуса», который пройдёт в воскресенье. Впрочем, появление 29-летнего хавбека в стартовом составе пока маловероятно – с этим придётся подождать ещё некоторое время.

Марсело Брозович отыграл девять матчей за «Интер» в нынешней кампании во всех турнирах, записав себе в актив два забитых мяча.