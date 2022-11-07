Аллегри рассказал о главном положительном изменении в игре «Ювентуса»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри доволен своей командой после победы над «Интером».

Принципиальный матч завершился триумфом туринцев – 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме.

«Наша система придала игрокам сплочённости – команда действует слаженно, терпеливо защищается и понимает, когда необходимо «страдать». Что важно, такой настрой сохраняется на протяжении всех 95 минут игры, тогда как раньше мы начинали «засыпать» уже после получаса. Теперь мы всё время в игре, даже когда очень тяжело, и это важнейший шаг. Очень приятно обыграть такого сильного соперника, как «Интер». Впереди долгий сезон», – заявил в интервью DAZN Аллегри.