Маротта: «У футболистов завышенные требования по зарплате»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что игрокам следовало бы поумерить запросы.

«Глобальная проблема современного мирового футбола – невероятные требования футболистов по зарплате. У них слишком завышенные запросы, и многим из них явно не хватает чувства ответственности», – заявил Маротта, которого цитирует журналист Альфредо Педулла.

Одна из главных тем для «Интера» в нынешнем сезоне – продление контракта Милана Шкриньяра. По данным прессы, «нерадзурри» уже несколько месяцев не могут договориться со словаком по финансовым вопросам, однако в клубе сохраняется оптимизм относительно сделки.