Миланский «Интер» надеется вырастить очередную звезду южноамериканского футбола.

«Нерадзурри» заинтересованы в приобретении 18-летнего центрального защитника Алана Маттурро, выступающего за уругвайский «Дефенсор». Переход перспективного футболиста может состояться после открытия январского трансферного окна, докладывает Calciomercato, при этом юный центрбек, вероятно, проведёт ещё полгода в родном для себя «Дефенсоре» на правах аренды. Сообщается также, что «Интер» – не единственный топ-клуб из Европы, претендующий на уругвайца.

Алан Маттурро провёл 32 матча во взрослом футболе на клубном уровне, трижды поразив ворота соперников «Дефенсора».