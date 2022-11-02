У «Ювентуса» 11 игроков в лазарете

Одной из причин столь провальной первой части сезона «Ювентуса» является большое количество травмированных игроков.

По данным Sky Sport Italia, на данный момент в лазарете «старой синьоры» находятся 11 футболистов, а именно Поль Погба, Федерико Кьеза, Леандро Паредес, Анхель ди Мария, Глейсон Бремер, Уэстон Маккенни, Душан Влахович, Кайо Жорже, Маттиа де Шильо, Марли Аке и Самуэль Илинг.

Отметим, что в последнем туре Лиги чемпионов «Ювентусу» предстоит принять «Пари Сен-Жермен», а следующей игрой в рамках итальянской Серии А станет принципиальная встреча против «Интера».

