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Чемпионат Италии. Серия А

У «Ювентуса» 11 игроков в лазарете

02 Ноября 2022 • 22:22 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
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06.11 22:45

Одной из причин столь провальной первой части сезона «Ювентуса» является большое количество травмированных игроков.

По данным Sky Sport Italia, на данный момент в лазарете «старой синьоры» находятся 11 футболистов, а именно Поль Погба, Федерико Кьеза, Леандро Паредес, Анхель ди Мария, Глейсон Бремер, Уэстон Маккенни, Душан Влахович, Кайо Жорже, Маттиа де Шильо, Марли Аке и Самуэль Илинг.

Отметим, что в последнем туре Лиги чемпионов «Ювентусу» предстоит принять «Пари Сен-Жермен», а следующей игрой в рамках итальянской Серии А станет принципиальная встреча против «Интера».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Поль Погба Маттиа де Шильо Леандро Паредес Душан Влахович Федерико Кьеза Уэстон Маккенни Глейсон Бремер Кайо Жорже
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