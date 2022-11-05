«Ювентус» начал переговоры с «Реалом» по трансферу Одриосолы

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Реала» Альваро Одриосоле, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, руководство итальянского клуба уже связывалось с представителями «Рала» для того, чтобы осуществить сделку уже грядущей зимой.

Действующий контракт 26-летнего испанца со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Одриосолу в 10 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании защитник не провёл в составе «Реала» ни одной встречи. Напомним, что в минувшем сезоне Одриосола выступал за «Фиорентину» на правах аренды, за которую забил один гола и отдал одну результативную передачу в 27 играх.