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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» начал переговоры с «Реалом» по трансферу Одриосолы

05 Ноября 2022 • 13:11 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
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06.11 22:45

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Реала» Альваро Одриосоле, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, руководство итальянского клуба уже связывалось с представителями «Рала» для того, чтобы осуществить сделку уже грядущей зимой.

Действующий контракт 26-летнего испанца со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Одриосолу в 10 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании защитник не провёл в составе «Реала» ни одной встречи. Напомним, что в минувшем сезоне Одриосола выступал за «Фиорентину» на правах аренды, за которую забил один гола и отдал одну результативную передачу в 27 играх.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Альваро Одриосола
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