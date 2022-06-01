Инсинье продолжит играть за сборную Италии после перехода в МЛС

Вингер Лоренцо Инсинье заявил, что продолжит выступать за сборную, несмотря на переход в «Торонто».

Канадский клуб, выступающий в МЛС, пополнится чемпионом Европы уже в июле. Несмотря на это, 30-летний экс-капитан «Наполи» не собирается уходить из сборной.

«Я не завершаю карьеру в сборной, – сказал Инсинье на пресс-конференции перед матчем против Аргентины. – Я сказал Манчини, что всегда готов играть за Италию, даже если перееду на другой конец Земли. Я очень привязан к цветам национальной команды», – приводит слова игрока Football-Italia.

На счету Лоренцо Инсинье 54 матча и 10 голов за сборную Италии.