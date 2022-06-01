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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье продолжит играть за сборную Италии после перехода в МЛС

01 Июня 2022 • 01:04 Комментировать
Италия
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Аргентина
3.00 2.95 2.65
Через 20 ч. 20 мин.

Вингер Лоренцо Инсинье заявил, что продолжит выступать за сборную, несмотря на переход в «Торонто».

Канадский клуб, выступающий в МЛС, пополнится чемпионом Европы уже в июле. Несмотря на это, 30-летний экс-капитан «Наполи» не собирается уходить из сборной.

«Я не завершаю карьеру в сборной, – сказал Инсинье на пресс-конференции перед матчем против Аргентины. – Я сказал Манчини, что всегда готов играть за Италию, даже если перееду на другой конец Земли. Я очень привязан к цветам национальной команды», – приводит слова игрока Football-Italia.

На счету Лоренцо Инсинье 54 матча и 10 голов за сборную Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Сборная Италии Наполи Лоренцо Инсинье
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ИТАЛИЯ АРГЕНТИНА
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