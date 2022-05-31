Бонуччи: «Нам по-прежнему больно думать о чемпионате мира»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи признался, что команда ещё не пришла в себя после непопадания на предстоящий чемпионат мира.

Итальянцы, напомним, уступили сборной Северной Македонии в марте (0:1) в полуфинале плей-офф за место на мундиале 2022 года. Путёвка в итоге досталась Португалии.

«Чемпионат мира будет сыгран через пять месяцев, и нам по-прежнему больно от мыслей о турнире. Мы допустили очень много ошибок в квалификации, потому и не сумели отобраться на мундиаль. Это полностью наша вина», – отметил 35-летний ветеран «Ювентуса», который станет новым капитаном итальянской сборной после ухода Джорджо Кьеллини.