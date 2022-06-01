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Чемпионат мира по футболу 2022

Бонуччи попал локтем в лицо Месси, Лионель не смог сразу подняться с газона

01 Июня 2022 • 22:41 Комментировать
Италия
0:2
Аргентина
3.20 3.15 2.50
2-й тайм

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи в концовке поединка попал локтем в лицо аргентинскому нападающему Лионелю Месси. В результате полученного повреждения Месси потребовалась помощь медицинской бригады.

К счастью для именитого аргентинского нападающего, всё завершилось на позитивной ноте – он смог продолжить игру, а Бонуччи заработал жёлтую карточку.

После первого тайма Аргентина обыгрывает сборную Италии в Финалиссиме со счётом 2:0. Прямая текстовая трансляция поединка проходит на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Леонардо Бонуччи
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ИТАЛИЯ АРГЕНТИНА
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