Бонуччи попал локтем в лицо Месси, Лионель не смог сразу подняться с газона

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи в концовке поединка попал локтем в лицо аргентинскому нападающему Лионелю Месси. В результате полученного повреждения Месси потребовалась помощь медицинской бригады.

К счастью для именитого аргентинского нападающего, всё завершилось на позитивной ноте – он смог продолжить игру, а Бонуччи заработал жёлтую карточку.

После первого тайма Аргентина обыгрывает сборную Италии в Финалиссиме со счётом 2:0. Прямая текстовая трансляция поединка проходит на нашем сайте.