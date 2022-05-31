Бонуччи поблагодарил Месси за высказывание о сборной Италии

Центральный защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал слова Лионеля Месси.

В преддверии матча между сборными Италии и Аргентины 34-летний футболист «ПСЖ» заявил, что непопадание итальянцев на предстоящий чемпионат мира в Катаре – неприятное явление для всего футбола.

«Мы благодарим Месси за эти слова. Нас ждёт отличная игра против сборной Аргентины. Мы хотим начать всё с чистого листа и вернуть Италию туда, где она заслуживает быть», – сказал Бонуччи, которого цитирует издание Mundo Deportivo.

Поединок сборных Италии и Аргентины состоится завтра на английском стадионе «Уэмбли».