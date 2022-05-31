Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Бонуччи поблагодарил Месси за высказывание о сборной Италии

31 Мая 2022 • 21:24 Комментировать
Италия
...
Аргентина
3.10 3.05 2.50
01.06 21:45

Центральный защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал слова Лионеля Месси.

В преддверии матча между сборными Италии и Аргентины 34-летний футболист «ПСЖ» заявил, что непопадание итальянцев на предстоящий чемпионат мира в Катаре – неприятное явление для всего футбола.

«Мы благодарим Месси за эти слова. Нас ждёт отличная игра против сборной Аргентины. Мы хотим начать всё с чистого листа и вернуть Италию туда, где она заслуживает быть», – сказал Бонуччи, которого цитирует издание Mundo Deportivo.

Поединок сборных Италии и Аргентины состоится завтра на английском стадионе «Уэмбли».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Италии Сборная Аргентины Леонардо Бонуччи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИТАЛИЯ АРГЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
21:24 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи поблагодарил Месси за высказывание о сборной Италии
09:24 · Франция. Лига 1
Ди Мария уходит из сборной Аргентины 1
07:02 · Чемпионат мира 2022
Месси: Жаль, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира
30 Мая
17:34 · Франция. Лига 1
Неймар назвал главные задачи на следующий сезон 1
13:08 · Чемпионат мира 2022
Шотландия – Украина: прогноз и ставки от БК Pinnacle
13:00 · Чемпионат мира 2022
Италия – Аргентина: прогноз и ставки от БК Pinnacle
29 Мая
22:01 · Чемпионат мира 2022
Пандев: «Итальянцы думали, что легко пройдут Северную Македонию, а ведь я их предупреждал»
28 Мая
14:16 · Италия. Серия А
Дункан оскорбился и попрощался со сборной Ганы
11:37 · Чемпионат мира 2022
Манчини по-прежнему переживает катастрофу сборной Италии
27 Мая
21:59 · Чемпионат мира 2022
Лаутаро считает несправедливым высказывание Мбаппе о Южной Америке
13:08 · Англия. Премьер-лига
Кейн надеется в Катаре стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии
03:20 · Чемпионат мира 2022
Премьер-министр Канады заставил сборную Канады отказаться от товарищеского матча с Ираном 1
01:41 · Испания. Ла Лига
Маскерано признался, что в тренерском деле его вдохновляет не Гвардиола, а другой специалист 1
26 Мая
21:24 · Чемпионат мира 2022
Зинченко: «Игра против Шотландии — одна из самых важных игр в моей жизни»
21:20 · Чемпионат мира 2022
Зинченко – о предстоящем матче с Шотландией: «Мы заставим наших болельщиков гордиться нами»
Все новости
Рекомендуем