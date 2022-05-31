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Манчини: «Италия против Аргентины – одно из величайших противостояний в футболе»

31 Мая 2022 • 22:14 Комментировать
Италия
...
Аргентина
3.10 3.05 2.50
Через 22 ч. 33 мин.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о предстоящей встрече со сборной Аргентины.

Итальянцы и аргентинцы сыграют на «Уэмбли» 1 июня в рамках поединка, названного «финалиссима», – как действующие победители чемпионата Европы и Кубка Америки.

«Очень рад снова быть здесь. Мне нравится «Уэмбли», ведь именно здесь мы отпраздновали свою победу на Евро в прошлом году.

Италия против Аргентины – одно из величайших противостояний в истории футбола. Нас ждёт отличная игра. Мы можем устроить настоящее шоу. Многие важные игроки не сыграют, но я уверен, что имеющиеся в нашем распоряжении ребята способны показать качественную игру», – заявил Манчини.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Аргентины Роберто Манчини
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ИТАЛИЯ АРГЕНТИНА
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