Манчини: «Италия против Аргентины – одно из величайших противостояний в футболе»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о предстоящей встрече со сборной Аргентины.

Итальянцы и аргентинцы сыграют на «Уэмбли» 1 июня в рамках поединка, названного «финалиссима», – как действующие победители чемпионата Европы и Кубка Америки.

«Очень рад снова быть здесь. Мне нравится «Уэмбли», ведь именно здесь мы отпраздновали свою победу на Евро в прошлом году.

Италия против Аргентины – одно из величайших противостояний в истории футбола. Нас ждёт отличная игра. Мы можем устроить настоящее шоу. Многие важные игроки не сыграют, но я уверен, что имеющиеся в нашем распоряжении ребята способны показать качественную игру», – заявил Манчини.