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Чемпионат мира по футболу 2022

Вратарь сборной Шотландии раскритиковал игру своей команды

02 Июня 2022 • 07:41 Комментировать
Италия
0:3
Аргентина
окончен

Голкипер шотландской сборной Крэйг Гордон в разговоре с журналистами раскритиковал игру своей команды в поединке с украинцами.

Гордон сказал, что футболисты шотландской команды очень разочарованы итоговым результатом, так как игроки приложили много сил для того, чтобы оказаться здесь. Голкипер отметил, что его команде не удалось сыграть на привычном уровне.

«Мы сыграли очень плохо и нужно это просто признать», - добавил вратарь.

Напомним, что шотландская сборная в полуфинале стыков проиграла Украине со счётом 1:3 и закончила борьбу за попадание на катарский чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Шотландии Крэйг Гордон
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