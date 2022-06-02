Вратарь сборной Шотландии раскритиковал игру своей команды

Голкипер шотландской сборной Крэйг Гордон в разговоре с журналистами раскритиковал игру своей команды в поединке с украинцами.

Гордон сказал, что футболисты шотландской команды очень разочарованы итоговым результатом, так как игроки приложили много сил для того, чтобы оказаться здесь. Голкипер отметил, что его команде не удалось сыграть на привычном уровне.

«Мы сыграли очень плохо и нужно это просто признать», - добавил вратарь.

Напомним, что шотландская сборная в полуфинале стыков проиграла Украине со счётом 1:3 и закончила борьбу за попадание на катарский чемпионат мира.