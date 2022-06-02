Дибала: Победа над Италией очень многое значит

Аргентинский нападающий Пауло Дибала рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы над итальянской сборной в рамках Финалиссимы.

Дибала заявил, что для аргентинской команды победа над Италией и титул на «Уэмбли» значат очень многое. Форвард отметил, что футболисты сборной Аргентины всегда стремятся побеждать и делать болельщиков счастливыми, а особенно приятно делать это на столь великом стадионе, как «Уэмбли».

Напомним, что аргентинская команда уверенно расправилась с итальянцами со счётом 3:0. Дибала отметился голом в самой концовке матча.