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Чемпионат мира по футболу 2022

Дибала: Победа над Италией очень многое значит

02 Июня 2022 • 09:50 Комментировать
Италия
0:3
Аргентина
окончен

Аргентинский нападающий Пауло Дибала рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы над итальянской сборной в рамках Финалиссимы.

Дибала заявил, что для аргентинской команды победа над Италией и титул на «Уэмбли» значат очень многое. Форвард отметил, что футболисты сборной Аргентины всегда стремятся побеждать и делать болельщиков счастливыми, а особенно приятно делать это на столь великом стадионе, как «Уэмбли».

Напомним, что аргентинская команда уверенно расправилась с итальянцами со счётом 3:0. Дибала отметился голом в самой концовке матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Пауло Дибала Финалиссима
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