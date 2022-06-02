Защитник сборной Италии: Мы должны продолжать наши идеи

Защитник «Наполи» и итальянской сборной Джованни Ди Лоренцо поделился с журналистами эмоциями после поражения от аргентинцев в рамках Финалиссимы.

Ди Лоренцо заявил, что всегда неприятно проигрывать в больших матчах, но впереди будут и другие поединки, где можно будет показать свои лучшие стороны. Защитник отметил, что у «скуадры адзурры» молодая и талантливая команда, которая способна на многое.

«Мы должны продолжать наши идеи и быть едиными», - добавил Ди Лоренцо.

Напомним, что итальянская сборная под руководством Роберто Манчини крупно уступила аргентинцам со счётом 0:3.