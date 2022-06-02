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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси завоевал 40-й трофей: Какими были остальные 39

02 Июня 2022 • 01:02 Комментировать
Италия
0:3
Аргентина
окончен

Лионель Месси выиграл 40-й трофей в своей карьере, став победителем и лучшим игроком матча против сборной Италии в Финалиссиме (3:0).

До этого Месси 10 раз выигрывал с «Барселоной» чемпионат Испании, семь раз брал Кубок и восемь раз выигрывал Суперкубок Испании. Также на его счету четыре победы в Лиге чемпионов, три победы в клубном чемпионате мира, три триумфа в Суперкубках Европы. В минувшем сезоне он стал чемпионом Франции с «ПСЖ».

За сборную Месси выиграл Кубок Америки и завоевал золотую медаль на Олимпийских играх, также на его счету победа на молодёжном чемпионате мира.

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Лионель Месси
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