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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси: Сборная Аргентины готова играть с кем угодно

02 Июня 2022 • 07:16 Комментировать
Италия
0:3
Аргентина
окончен

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси рассказал журналистам, что его команда готова играть с любым соперником.

Месси сказал, что ему очень понравилось играть на «Уэмбли», так как на трибунах было много аргентинцев, которые гнали команду вперёд. Форвард отметил, что выиграть трофей при такой классной атмосфере очень приятно.

«Мы доказали, что готовы играть с кем угодно», - сказал семикратный обладатель «Золотого мяча».

Напомним, что аргентинская команда под руководством Лионеля Скалони в рамках Финалиссимы уверенно победила итальянцев со счётом 3:0. Месси отметился ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Финалиссима
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