Ещё один трофей Месси в сборной: Аргентина легко переиграла Италию в Финалиссиме

Матч между лучшими командами Европы и Южной Америки напряженным не получился. Сборная Аргентины играла намного лучше и ещё до перерыва добилась решающего преимущества, что и принесло ей победу.

В среду состоялась Финалиссима – матч сильнейших сборных Европы и Южной Америки. Это третий розыгрыш в истории, правда предыдущий прошёл в 1983-м году. Интересно, что действующим победителем турнира является сборная Аргентины. В среду она могла защитить свой титул, так как в ранге обладателя Копа Америки встречалась с итальянцами, которые год назад победили на Евро.

Хотя многим перед матчем казалось, что игра получится выставочной, на первых минутах темп был высоким. Причём игроки активно шли в стыки, в борьбу, так что было заметно, что оба соперника были настроены на победу. Первым ударом в створ отметились европейцы. Распадори получил мяч перед штрафной и пробил, но Мартинес без особых проблем в падении забрал мяч. Вскоре итальянцы создали уже голевой момент. Бернардески получил мяч справа в штрафной и от лицевой простреливал на линию вратарской, где Белотти готов был замыкать, но Ромеро успел в последний момент выбить футбольный снаряд на угловой. Тут же Мартинесу уже пришлось вступать в игру. После навеса со штрафной Белотти выиграл борьбу в воздухе у Ромеро и направлял мяч по высокой дуге, но вратарь аргентинцев оказался готов.

Аргентинцы ответили своим моментом. Мяч заметался по штрафной аргентинцев и попал к Месси, который с правой бил из пределов, но Доннарумма оказался на месте. Буквально тут же южноамериканцы забили, когда Месси слева ворвался в штрафную и прострелил, а Мартинес из пределов вратарской проткнул мяч в сетку. Итальянцы считали, что голевой атаке предшествовал фол Тальяфико, но чилийская бригада судей взятие ворот засчитала.

После этого игра как-то успокоилась. Итальянцы вяло пытались отыграться, а аргентинцы будто пытались засушить ход игры. Всё взорвалось в компенсированное время. Эмилиано Мартинес выбил мяч от своих ворот в середину поля, где его однофамилец Лаутаро поставил корпус Бонуччи, убежал от него и сделал пас на ход, а Ди Мария ушёл от Кьеллини и подсёк футбольный снаряд над Доннаруммой, удвоив счёт.

На второй тайм Кьеллини не вышел. В итоге карьеру в сборной он закончил, по сути, голевой ошибкой. Получилось грустно. В начале второго тайма другой ветеран Бонуччи едва не забил в свои ворота. Он неаккуратно отдавал пас назад, и Доннарумма с большим трудом успел из угла выбить мяч ногой. Тут же Ди Мария получил мяч на правом фланге, сместился в штрафную и обводящим ударом бил в дальнюю «девятку», но вратарь европейцев в красивом прыжке спас ворота. Угловой вышел также опасным. Месси навесил, а Ди Мария из-за пределов штрафной слёта мощно пальнул, но Доннарумма оказался на месте.

Тут же аргентинцы прессингом накрыли итальянцев у чужой штрафной, и Месси справа вырезал мяч на дальний угол вратарской, откуда Ло Чельсо бил уже в пустые ворота, но умудрился не попасть. Затем уже сам Месси слева ворвался в штрафную и пробил, но Доннарумма спас. Через пару минут всё тот же капитан аргентинцев выстрелил уже из-за пределов штрафной, и вратарь итальянцев в прыжке вытащил мяч из угла.

В компенсированное время аргентинцы довели счёт до разгромного. Месси протащил мяч от середины поля до чужой штрафной итальянцев, но ему пробить не дали. Однако футбольный снаряд отскочил к Дибале, который пробил точно в дальний угол.

Таким образом, сборная Аргентины добилась заслуженной победы. Месси же повторил достижение Диего Марадоны, который в 1993-м году также побеждал в составе «альбиселесте» в матче лучших команд Европы и Южной Америки. Теперь сборная Аргентины будет готовиться к главному старту года – чемпионату мира, который в конце года пройдёт в Катаре. Как известно, итальянцев на мундиале вновь не будет, что, конечно, сделает соревнование беднее.

Роман Андреев