УЕФА восторженно описал игру Месси в матче с Италией

В среду, 1 июня, состоялся первый в истории матч Финалиссимы, в котором встречались сборные Аргентины и Италии. «Альбиселесте» разгромно обыграли «скуадру адзурру» со счетом 3:0. Двумя голевыми передачами в прошедшем матче отметился Лионель Месси.

«Лео держал игру под контролем на протяжении всего матча. Он показал свое невероятное мастерство, когда ассистировал партнерам и создавал моменты. Жаль, что ему не удалось забить. Зрители на стадионе увидели настоящий мастер-класс», - гласит сообщение пресс-службы УЕФА.

Голами в прошедшем поединке отметились Лаутаро Мартинес, Анхель ди Мария и Пауло Дибала.