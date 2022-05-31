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Чемпионат Италии. Серия А

Скалони: «Ди Мария – один из лучших вингеров мира»

31 Мая 2022 • 22:24 Комментировать
Италия
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Аргентина
3.10 3.05 2.50
Через 22 ч. 33 мин.

Наставник аргентинской сборной Лионель Скалони ответил на вопрос о возможном переходе Анхеля ди Марии в итальянский «Ювентус».

Как известно, клуб из Турина на протяжении нескольких недель ведёт контрактные переговоры с представителями ди Марии, который покинул «ПСЖ» по окончании сезона на правах свободного агента.

«Если «Ювентус» находится в поисках вингера, то ди Мария – один из лучших в мире на этой позиции», – ответил Скалони на пресс-конференции в преддверии матча сборной Аргентины против Италии.

Анхель ди Мария провёл 31 матч за «ПСЖ» в прошедшей кампании, став автором 5 голов и 9 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Анхель Ди Мария Лионель Скалони
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