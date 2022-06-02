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Чемпионат мира по футболу 2022

Бонуччи: Надеюсь, что вся Италия поддержит нас в эту трудную минуту

02 Июня 2022 • 06:48 Комментировать
Италия
0:3
Аргентина
окончен

Защитник «Ювентуса» и итальянской сборной Леонардо Бонуччи высказался по поводу крупного поражения в поединке с Аргентиной в рамках Финалиссимы.

Бонуччи заявил, что все футболисты «скуадры адзурры» знали, что игра будет очень тяжёлой, но никто не понимал, что настолько тяжёлой. Опытный защитник выразил надежду на то, что вся Италия сплотится и поддержит игроков в эту достаточно трудную минуту.

Напомним, что действующие чемпионы Европы на «Уэмбли» крупно проиграли аргентинской сборной со счётом 0:3. Этот матч был последним для капитана «скуадры адзурры» Джорджо Кьеллини в национальной команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Леонардо Бонуччи Финалиссима
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