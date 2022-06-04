Аршавин восхитился игрой Месси в Финалиссиме

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин восхитился игрой Лионеля Месси в поединке между Аргентиной и Италией в рамках Финалиссимы.

Аршавин сказал «Матч ТВ», что уже давно не видел такого Месси, который переключал скорости аргентинской команды, отлично видел поле, боролся за каждый мяч и отдавал фантастические передачи. Экс-игрок «Зенита» отметил, что вся гениальность Месси была видна в этом матче.

Напомним, что аргентинская сборная уверенно переиграла «скуадру адзурру» с весьма крупным счётом 3:0 и выиграла трофей. Месси сделал две результативные передачи.