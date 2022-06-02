Сёмин высоко оценил игру сборной Аргентины в матче с итальянцами

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился с журналистами своим мнением по поводу игры аргентинской сборной в матче против итальянцев.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что это был очень серьёзный поединок двух классных команд, но аргентинцы проявили себя наилучшим образом и произвели очень мощное впечатление. Опытный специалист отметил, что сборная Аргентины точно будет одним из главных фаворитов на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что аргентинские футболисты под руководством Лионеля Скалони в рамках Финалиссимы обыграли итальянскую команду со счётом 3:0.