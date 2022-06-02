Линекер отметил вклад Месси в разгромную победу Аргентины над Италией

Экс-игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о победе Аргентины над Италией в поединке Финалиссимы. «Альбиселесте» обыграли соперника со счетом 3:0.

«Аргентина под предводительством Месси выиграла очередной турнир. Они одолели итальянцев в Финалиссиме. Два голевых ассиста от миниатюрного гения», - гласит сообщение Линекера в социальных сетях.

Стоит отметить, что 34-летний нападающий выиграл 40-й трофей в своей карьере. По данному показателю Месси обогнал экс-полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесту, на счету которого 39 трофеев.