Ди Мария: Для нас всё изменилось после победы в Кубке Америки

Аргентинский полузащитник Анхель ди Мария рассказал журналистам о том, что стало переломным моментом для аргентинской сборной.

Ди Мария сказал, что для команды всё изменилось победы победы на Кубке Америки, после которой у футболистов как будто бы упал груз с плеч. Полузащитник отметил, что сейчас аргентинская команда наслаждается своей игрой и получает настоящее удовольствие от футбола, что заметно по результатам.

Напомним, что аргентинская сборная в рамках Финалиссимы уверенно расправилась с итальянцами со счётом 3:0. Ди Мария стал автором одного из трёх забитых мячей.