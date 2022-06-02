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Чемпионат мира по футболу 2022

Неймар высмеял победу Аргентины: «Они что, выиграли чемпионат мира?»

02 Июня 2022 • 22:58 Комментировать
Италия
0:3
Аргентина
окончен

Вингер сборной Бразилии Неймар высказался о вчерашней победе сборной Аргентины в «финалиссиме».

«Финалиссима» – встреча действующих победителей чемпионата Европы и Кубка Америки. Аргентинцы выиграли трофей, одолев Италию на «Уэмбли» (3:0), однако Неймара этот успех соседей не впечатлил: «Они что, выиграли чемпионат мира?» – написал бразилец в социальных сетях.

В финале Кубка Америки, который состоялся чуть менее года назад в Бразилии, Аргентина обыграла именно хозяев турнира – 1:0. Единственный мяч в той встрече забил Анхель ди Мария, выступавший вместе с Неймаром за «Пари Сен-Жермен».

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Сборная Бразилии Сборная Аргентины Неймар
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