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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси высказался по поводу победы в Финалиссиме

02 Июня 2022 • 06:36 Комментировать
Италия
0:3
Аргентина
окончен

Звёздный аргентинский нападающий Лионель Месси в своих социальных сетях высказался по поводу победы над итальянцами в рамках Финалиссимы.

Месси написал, что на лондонском стадионе «Уэмбли» была потрясающая атмосфера. Аргентинец отметил, что его национальная команда показала отличную игру и заслуженно одержала победу. Напомним, что Месси вместе со сборной выиграл второй трофей в своей карьере.

Сборная Аргентины в Финалиссиме уверенно расправилась с итальянской командой. Подопечные Лионеля Скалони одержали победу со счётом 3:0. Месси отметился результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Финалиссима
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