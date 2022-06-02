Месси высказался по поводу победы в Финалиссиме

Звёздный аргентинский нападающий Лионель Месси в своих социальных сетях высказался по поводу победы над итальянцами в рамках Финалиссимы.

Месси написал, что на лондонском стадионе «Уэмбли» была потрясающая атмосфера. Аргентинец отметил, что его национальная команда показала отличную игру и заслуженно одержала победу. Напомним, что Месси вместе со сборной выиграл второй трофей в своей карьере.

Сборная Аргентины в Финалиссиме уверенно расправилась с итальянской командой. Подопечные Лионеля Скалони одержали победу со счётом 3:0. Месси отметился результативной передачей.