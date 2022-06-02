Месси стал лучшим в матче против Италии сразу по пяти показателям

Лионель Месси не забил, провёл впечатляющий матч против сборной Италии.

Вчера аргентинцы обыграли итальянцев со счётом 3:0, а сам Месси отметился двумя результативными передачами. Впрочем, на этом заслуги 34-летнего футболиста «ПСЖ» не закончились: Месси также стал лучшим на поле по количеству созданных моментов (4), ударам по воротам (8), успешным обводкам (5) и преодолённой дистанции с мячом в направлении к чужим воротам (493 метра, на 150 метров больше ближайшего преследователя), информирует Opta.

Победу Аргентине принесли точные удары Лаутаро Мартинеса, Анхеля ди Марии и Пауло Дибалы.