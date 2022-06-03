Уткин считает, что сборные из Южной Америки могут дать бой Европе

Известный российский комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу уверенной победы аргентинской сборной в Финалиссиме над итальянцами.

Уткин сказал, что идея проводить матчи между европейскими и южноамериканскими сборными здравая, ведь раньше подобных матчей было очень много. Комментатор отметил, что Финалиссима наглядно показала, что сборные из Южной Америки готовы на равных играть с европейскими командами и давать им бой.

Напомним, что сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони крупно обыграла итальянцев со счётом 3:0 и выиграла трофей.