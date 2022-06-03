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Чемпионат мира по футболу 2022

Уткин считает, что сборные из Южной Америки могут дать бой Европе

03 Июня 2022 • 07:16 Комментировать
Италия
0:3
Аргентина
окончен

Известный российский комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале высказался по поводу уверенной победы аргентинской сборной в Финалиссиме над итальянцами.

Уткин сказал, что идея проводить матчи между европейскими и южноамериканскими сборными здравая, ведь раньше подобных матчей было очень много. Комментатор отметил, что Финалиссима наглядно показала, что сборные из Южной Америки готовы на равных играть с европейскими командами и давать им бой.

Напомним, что сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони крупно обыграла итальянцев со счётом 3:0 и выиграла трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная Аргентины Финалиссима
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